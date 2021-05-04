В США неизвестный попытался прорваться на территорию штаб-квартиры ЦРУ

Неизвестный попытался без разрешения въехать на территорию штаб-квартиры ЦРУ, которая находится в Лэнгли, штат Виргиния. Об этом сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

По их данным, мужчина был остановлен вооруженной охраной. Позже появилась информация, что он был ранен. По некоторым данным, неизвестный вышел из машины и начал размахивать огнестрельным оружием, после чего в него выстрелили, сообщает РИА Новости.

Нарушитель госпитализирован, о тяжести его ранений информации нет.