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Рубрика: В мире

В США неизвестный попытался прорваться на территорию штаб-квартиры ЦРУ

Неизвестный попытался без разрешения въехать на территорию штаб-квартиры ЦРУ, которая находится в Лэнгли, штат Виргиния. Об этом сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Фото: REUTERS
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По их данным, мужчина был остановлен вооруженной охраной. Позже появилась информация, что он был ранен. По некоторым данным, неизвестный вышел из машины и начал размахивать огнестрельным оружием, после чего в него выстрелили, сообщает РИА Новости.

Нарушитель госпитализирован, о тяжести его ранений информации нет.

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