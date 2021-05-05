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Аккаунт мессенджера Signal заблокировали в Instagram

Текст:   Иван Черноусов
05.05.2021,  
15:51
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Аккаунт мессенджера Signal заблокировали в социальной сети Instagram. Об этом сообщается в блоге компании.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Мессенджер запустил в социальной сети таргетированную рекламу, в ходе которой пользователям рассказали, какие данные собирают Facebook и Instagram. Например, Facebook и Instagram могут получать информацию о том, где находится пользователь, где он работает, а также его основные интересы.

"Мы хотели показать, как работает эта технология и поэтому купили рекламу в Instagram, - говорится в пресс-релизе Signal. - Однако Facebook не понравилась эта идея, и наш аккаунт, вместе с рекламными объявлениями были тут же заблокированы".