Аккаунт мессенджера Signal заблокировали в Instagram

Аккаунт мессенджера Signal заблокировали в социальной сети Instagram. Об этом сообщается в блоге компании.

Мессенджер запустил в социальной сети таргетированную рекламу, в ходе которой пользователям рассказали, какие данные собирают Facebook и Instagram. Например, Facebook и Instagram могут получать информацию о том, где находится пользователь, где он работает, а также его основные интересы.

"Мы хотели показать, как работает эта технология и поэтому купили рекламу в Instagram, - говорится в пресс-релизе Signal. - Однако Facebook не понравилась эта идея, и наш аккаунт, вместе с рекламными объявлениями были тут же заблокированы".