Аукцион Sotheby's впервые введет оплату криптовалютой на торгах

Картина британского художника Бэнкси под названием "Любовь витает в воздухе" 12 мая будет выставлена на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Впервые произведение искусства можно будет приобрести за криптовалюту, сообщается на сайте аукционного дома.

Отмечено, что нововведение является продолжением экспериментов аукционного дома по применению новых технологий. Предварительно эксперты оценивают полотно художника в сумму от трех до пяти миллионов долларов. Картина представляет собой холст размером 90 на 90 сантиметров, подписанный самим автором. На холсте масляными красками изображен участник акции протеста, бросающий букет цветов.

Бэнкси до сих пор удается сохранять в тайне свою личность: никому, кроме его ближайших помощников, не известно, как он выглядит и как его на самом деле зовут. На немногочисленных фото и видео мастер неизменно работает с закрытым лицом.