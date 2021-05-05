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05.05.2021 14:40
Рубрика: Digital

Беспилотные автомобили смогут различать объекты на расстоянии 400 метров

Текст: Иван Черноусов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания по производству беспилотных автомобилей Argo Ai, поддерживаемая автогигантами Volkswagen и Ford, разработала LiDAR (специальный датчик, позволяющий устройству определять расстояние до объекта и идентифицировать его в пространстве), способный "видеть" объекты на расстоянии 400 метров. Об этом сообщает Bloomberg.

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Ожидается, что новый сенсор дебютирует в беспилотных автомобилях Ford уже в следующем году, а Volkswagen планирует установить его на своих машинах в середине текущего десятилетия. Компании считают, что использование датчика с более широким радиусом действия позволит устранить множество проблем, связанных с движением беспилотных авто в потоке.

"Она действительно открывает нам возможность тестировать беспилотные автомобили на автомагистралях и в мегаполисах", - рассказал соучредитель Argo Ai Брайан Салски. По его словам, новый сенсор проходит тестирование в шести городах США с беспилотными автомобилями которые перевозят как пассажиров, так и грузы.

Предыдущий рекорд дальности LiDAR составляет 300 метров. Его показала компания Aurora. О сенсоре неизвестно никаких подробностей, кроме того, что датчик основан на технологии FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave). Среди его преимуществ - отсутствие прямого влияния солнечного света на работу сенсора и способность измерять скорость движущегося объекта. В России беспилотные автомобили с LiDAR разрабатывает "Яндекс".

В свою очередь в компании Tesla не верят в использование LiDAR в беспилотных автомобилях. Беспилотные авто американской компании оснащаются камерами с компьютерным зрением и специальным радаром. "LiDAR - это пустая трата времени, все кто полагаются на эти датчики, обречены. Потому что они стоят очень дорого", - заявил Илон Маск на конференции Tesla Autonomy Day в 2020 году.

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