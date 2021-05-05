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05.05.2021 14:19
Рубрика: В мире

Болгария начнет выдавать визы россиянам не ранее 17 мая

Текст: Александр Проценко

В визовом центре Болгарии назвали сроки выдачи туристических виз всем желающим посетить эту страну россиянам - не ранее 17 мая. Об этом сообщила радиостанция "Говорит Москва". Как уточнили сотрудники визового центра, к этому времени детали работы должны быть полностью согласованы с министерством иностранных дел РФ, Ростуризмом и Росавиацией.

Фото: iStock
Болгария открыла границы для вакцинированных россиян

Ранее Болгария уже открыла границы для россиян, вакцинированных от коронавируса. В список одобренных препаратов в том числе войдет российская вакцина "Спутник V". Документ о завершенной вакцинации должен быть выдан не ранее чем за 14 дней от даты пересечения границы.

В информации визового центра названы и другие способы попасть в Болгарию, например, показав отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до прибытия, или антигенный тест, сделанный за 48 часов. Также въезд будет открыт тем, кто переболел коронавирусом. Им нужно предъявить положительный тест за период от 15 до 180 дней от даты проведения исследования.

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