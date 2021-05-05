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05.05.2021 20:59
Рубрика: Власть

Число военнослужащих с коронавирусом сократилось в армии до 320

Текст: Юрий Гаврилов

В среду, 5 мая Минобороны РФ сообщило, что в Вооруженных силах добровольно привились от коронавируса первым компонентом вакцины "Спутник V" более 725,5 тысячи человек. Постоянно растет и число людей, вылечившихся от смертельно опасной инфекции. Эта тенденция в армии и на флоте сохраняется несколько месяцев.

Фото: iStock
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По данным, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте ведомства, только за последние сутки в Вооруженных силах после лечения выздоровели четверо военнослужащих. А общее количество людей, избавившихся от опасной вирусной инфекции, превышает в армии и на флоте 33 тысячи человек. Кроме того, более 114,6 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 320 военнослужащих, у которых результаты тестирования на коронавирус оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 169 пациентов лежат в военных госпиталях. 151 - изолированы на дому. Эти цифры ежедневно сокращаются. Причем у абсолютного большинства зараженных коронавирусом заболевание проходит бессимптомно. Тяжелых больных в армии и на флоте нет вообще. Лишь у трех инфицированных ковидом диагностирована средняя тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 16 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 82 сотрудников.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 711 человек, 190 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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