Делегация Индии на G7 ушла на самоизоляцию из-за двух случаев COVID-19

Делегация Индии на встрече глав МИД стран G7 ушла на самоизоляцию в полном составе после того, как у двух ее представителей тесты на коронавирус показали положительный результат. Об этом сообщили в правительстве Великобритании.

Как следует из соответствующего заявления британских властей, самоизоляция ввиду положительного теста на коронавирус предусмотрена специальным протоколом, который был разработан для первой за два года очной встречи глав МИД G7.

Напомним, сессия проходит с 3 по 5 мая в Лондоне. Кроме министров иностранных дел стран-членов группы на заседаниях присутствуют также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой.