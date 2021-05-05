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05.05.2021 21:07
Рубрика: Происшествия

Для бывших заключенным планируется создать службу социальной помощи

Текст: Владислав Куликов
В ближайшие десять лет в России планируется внедрить систему пробации - службы надзора и социального сопровождения бывших заключенных. Об этом говорится в концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года, утвержденной правительством России.

"Отбывание уголовного наказания в условиях изоляции от общества влечет за собой ослабление, а нередко полный разрыв социальных связей, потерю навыков жизни в обществе, что влияет на формирование дезадаптивной направленности в поведении и, как следствие, на совершение повторных преступлений", - говорится в документе. Поэтому, как отмечается в концепции, "необходимо создание системы ресоциализации и социальной адаптации, предполагающей внедрение единых принципов и механизмов оказания всесторонней помощи подозреваемым, обвиняемым, осужденным и лицам, освободившимся от отбывания наказания, а также преемственности при ведении социальной, воспитательной и психологической работы на различных этапах пребывания подозреваемого, обвиняемого и осужденного в учреждениях УИС".

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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Предполагается, что система пробации будет создаваться в два этапа. На первом этапе (до 2024 года) - планируется закрепление института пробации на законодательном уровне, определение функции пробации, перечня задач и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления. Уголовно-исполнительные инспекции планируется наделить полномочиями в части оказания помощи в вопросах занятости, обеспечения жильем, психологической и правовой помощи лицам, освобожденным от отбывания наказания условно-досрочно.

На втором этапе (до 2030 года), согласно документу, освободившимся из мест лишения свободы будет оказываться содействие в занятости и бытовом устройстве.

"В связи с созданием системы пробации предполагается, что количество лиц, содержащихся в учреждениях УИС, к 2030 году снизится, в том числе за счет сокращения рецидивов преступлений", - говорится в тексте.

Недавно министр юстиции России Константин Чуйченко на встрече с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой заявил, что создание эффективной системы ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, является приоритетным вопросом для ведомства.

"Учитывая актуальность этой задачи, в Минюсте России образована рабочая группа по подготовке проекта федерального закона о системе пробации", - заявил министр.

Как уточняет агентство "Интерфакс", пробация - это действующая в некоторых странах форма условного осуждения, при котором вместо лишения свободы осужденный направляется на определенный срок под наблюдение специальной службы.

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