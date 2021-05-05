Новости

Том Хиддлстон объявил об изменении даты премьеры сериала "Локи" 21:15
СМИ: Ольга Бузова экстренно прооперирована в Москве 17:10
Представительница Регины Тодоренко отказалась назвать ее диагноз 16:02
Появился первый кадр из продолжения "Не дыши" 15:05
Актер Дмитрий Черных умер от коронавируса 14:28

Эндрю Гарфилд впервые высказался об участии в новом "Человеке-пауке"

Новости
    05.05.2021, 20:50
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Актер Эндрю Гарфилд во время беседы с журналистом Джошем Хоровицем впервые прокомментировал слухи о своем участии в фильме "Человек-паук: Нет пути домой".

Фото: kinopoisk.ru
Актриса из "Сорвиголовы" намекнула на возвращение Бена Аффлека в Marvel

Он находит все эти разговоры очень забавными - ему нравится часто видеть эту тему в топах трендов социальных сетей. При этом бывший исполнитель роли Питера Паркера советует всем успокоиться и охладить пыл. По его словам, с ним никто по этому поводу не связывался.

Артист сравнивает ситуацию с игрой в "Мафию", в которой ему приходится убеждать всех, что он не мафия, а мирный житель.

В то же время, когда его попросили ответить прямо о вовлеченности в проект, используя формулировку "только да или нет", Гарфилд почему-то этого не сделал, вместо этого выдав: "Мне не звонили".

Наверняка проверить правдивость его слов можно будет только после премьеры киноленты, которая запланирована на декабрь этого года.

Новости

Видео, фото: госпитализирована телеведущая Регина Тодоренко 13:09
Гитаристу Cannibal Corpse Пэту О'Брайену вынесен приговор 12:52
Российский художник отправил Незнайку на "звездные войны" 12:22
Опубликован новый тизер "Локи" с Томом Хиддлстоном 12:14
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Netflix закрыл сериал про черного доктора Ватсона "Нерегулярные части" 11:49
Вышел трейлер фильма "Обезьяна против монстра" 04.05.2021
"Морбиуса" с Джаредом Лето опять перенесли 04.05.2021
⧣ экранизации
Фото: youtube.com/ Netflix Russia
Netflix выпустил русский тизер мультсериала по игре League of Legends 04.05.2021
Вышел трейлер новых фильмов Marvel: первые кадры "Вечных" с Джоли 03.05.2021
Актер "Американской истории ужасов" сыграет в новом сериале по DC 01.05.2021
⧣ супергерои
Фото: kinopoisk.ru
Актриса из "Сорвиголовы" намекнула на возвращение Бена Аффлека в Marvel 01.05.2021
Студия Marvel зазывает россиян на шашлыки в майские праздники 30.04.2021
Названа дата онлайн-премьеры фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" 29.04.2021