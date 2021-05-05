Эндрю Гарфилд впервые высказался об участии в новом "Человеке-пауке"

Актер Эндрю Гарфилд во время беседы с журналистом Джошем Хоровицем впервые прокомментировал слухи о своем участии в фильме "Человек-паук: Нет пути домой".

Он находит все эти разговоры очень забавными - ему нравится часто видеть эту тему в топах трендов социальных сетей. При этом бывший исполнитель роли Питера Паркера советует всем успокоиться и охладить пыл. По его словам, с ним никто по этому поводу не связывался.

Артист сравнивает ситуацию с игрой в "Мафию", в которой ему приходится убеждать всех, что он не мафия, а мирный житель.

В то же время, когда его попросили ответить прямо о вовлеченности в проект, используя формулировку "только да или нет", Гарфилд почему-то этого не сделал, вместо этого выдав: "Мне не звонили".

Наверняка проверить правдивость его слов можно будет только после премьеры киноленты, которая запланирована на декабрь этого года.