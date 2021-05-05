Новости

Эпидемиолог объяснил необходимость второй дозы вакцины от COVID-19 05:05
Сирия сообщила об атаке Израиля по гражданским объектам 04:59
В Госдуме ответили на заявление Климкина о водной блокаде Крыма 04:38
Дональд Трамп вернулся в интернет 04:05
В Гидрометцентре сообщили о потеплении в Москве до плюс 22 градусов 03:21
Мексика объявила трехдневный траур по погибшим при крушении метро 03:10
Вернувшихся из-за границы москвичей оштрафовали на 15,5 миллиона рублей 03:08
Пушков: У Украины нет и не может быть самостоятельной внешней политики 02:50
Экс-полицейский Шовин попросил о новом судебном разбирательстве 02:40
В Роспотребнадзоре рассказали о правильной гигиене рук 02:15
В Гидрометцентре не исключили кратковременный дождь в Москве 9 мая 01:33
Пик метеорного потока Майские Аквариды наступит 5 мая 00:48
Путин объявил благодарность сотрудникам Центра Гамалеи за создание вакцины 04.05.2021
Бельгийский фермер передвинул мешавшую его трактору границу с Францией 04.05.2021
Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с COVID-19 посмертно 04.05.2021
Посольство РФ в Париже назвало вызов посла в МИД Франции демаршем стран ЕС 04.05.2021
В Бразилии подросток убил мачете трех детей и воспитательницу 04.05.2021
За работу в нежелательных иностранных НПО смогут сажать в тюрьму 04.05.2021
Причастным к экстремистским организациям могут запретить избираться в Госдуму 04.05.2021
Переболевшую COVID Ларису Голубкину вновь госпитализировали 04.05.2021
Турция обсуждает план открытия страны после локдауна 04.05.2021
Травмировавший Панарина Уилсон оштрафован на пять тысяч долларов 04.05.2021
Хуснуллин рассказал о результатах поиска пресной воды под Азовским морем 04.05.2021
В России резко вырос спрос на наличные 04.05.2021
Шрифт для людей с дислексией появился в приложении "Честный знак" 04.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
05.05.2021 05:05
Рубрика: Общество

Эпидемиолог объяснил необходимость второй дозы вакцины от COVID-19

Фото: Marco Alpozzi/LaPresse via AP Фото: Marco Alpozzi/LaPresse via AP
Фото: Marco Alpozzi/LaPresse via AP

В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости введения в организм второй дозы вакцины от коронавируса. Как объяснили в ведомстве - для того, чтобы закрепить эффект и сформировать более стойкий иммунитет.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
Роспотребнадзор развеял главный страх перед вакцинацией от COVID-19

Эпидемиолог Александр Горелов рассказал РИА Новости, что после первой прививки начинают вырабатываться антитела и формироваться гуморальный иммунитет. Лабораторные исследования показывают присутствие в организме иммуноглобулинов IgM и IgG. Но защита от SARS-CoV-2 в данном случае нестойкая и кратковременная (2-3 месяца). А после второй дозы вакцины формируется Т-клеточный иммунитет. "Так называемые клетки памяти обеспечивают надежную защиту от инфекции",- добавил Горелов.

Эксперт напомнил, что введение нескольких доз препарата - обычная практика. Например, для защиты от гепатита В необходимы три инъекции, от клещевого энцефалита - две.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин объявил благодарность сотрудникам Центра Гамалеи за создание вакцины
Строительство "Северного потока-2" в Германии может возобновиться в конце мая
Посольство РФ в Париже назвало вызов посла в МИД Франции демаршем стран ЕС
Лукашенко лишил званий более 80 силовиков за дискредитирующие поступки
Нештрафуемый порог превышения скорости снова предложено снизить
Как россияне будут отдыхать и работать в майские праздники
Подходит ли "ЭпиВакКорона" для пожилых и как готовиться к вакцинации