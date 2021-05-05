Эпидемиолог объяснил необходимость второй дозы вакцины от COVID-19

В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости введения в организм второй дозы вакцины от коронавируса. Как объяснили в ведомстве - для того, чтобы закрепить эффект и сформировать более стойкий иммунитет.

Эпидемиолог Александр Горелов рассказал РИА Новости, что после первой прививки начинают вырабатываться антитела и формироваться гуморальный иммунитет. Лабораторные исследования показывают присутствие в организме иммуноглобулинов IgM и IgG. Но защита от SARS-CoV-2 в данном случае нестойкая и кратковременная (2-3 месяца). А после второй дозы вакцины формируется Т-клеточный иммунитет. "Так называемые клетки памяти обеспечивают надежную защиту от инфекции",- добавил Горелов.

Эксперт напомнил, что введение нескольких доз препарата - обычная практика. Например, для защиты от гепатита В необходимы три инъекции, от клещевого энцефалита - две.