Глава МИД Японии призвал к "солидарному подходу" в отношениях с РФ

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги во время второго заседания глав МИД стран G7 призвал членов клуба выработать "солидарный подход" к России. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В ходе встречи обсуждались некоторые региональные вопросы. Ожидается, что на последующих заседаниях министры также затронут вопросы изменений климата и борьбу с пандемией коронавируса.

Встреча глав МИД стран-участниц G7 проходит 3-5 мая в Лондоне в рамках подготовки к июньскому саммиту лидеров клуба. Помимо министров, в нынешней встрече участвуют приглашенные гости: представители Индии, Австралии, Южной Кореи, ЮАР и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.