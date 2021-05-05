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05.05.2021 13:05
Рубрика: Власть

Лавров: РФ продолжит оказывать Палестине помощь в борьбе с COVID-19

Текст: Диана Ковалева

Россия продолжит оказывать помощь Палестине в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая встречу с палестинским коллегой Риядом аль-Малики.

Лавров: У РФ есть идеи по переговорам по ближневосточному урегулированию

"Сегодня мы обсудим дополнительные шаги, которые позволят России продолжить и нарастить свою помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией нашим палестинским друзьям", - сказал Лавров.

В свою очередь, аль-Малики заявил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" стала первой вакциной, поступившей в Палестину. Препарат прибыл в страну в количестве полумиллиона доз. Министр поблагодарил российскую сторону за такой уровень сотрудничества и выразил надежду, что в ближайшие дни "оно только усилится".

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