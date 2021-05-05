Лукашенко поручил довести до Европы "перспективы" в случае новых санкций

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил МИД страны, премьер-министру и спецслужбам довести до Европы перспективы в случае введения Брюсселем новых санкций. Об этом глава государства заявил в ходе неформальной встречи с председателем Партии социалистов Молдавии и экс-президентом этой страны Игорем Додоном. Отрывок мероприятия транслировал телеканал СТВ.

"Я вот сегодня министру иностранных дел поручил, премьер-министру, спецслужбам: доведите до них реальные факты и перспективы, если вы возьметесь за оружие санкций… Европейцам (доведите - прим​​​. "РГ"). Подчеркиваю: мы вынуждены будем отвечать, чтобы нашему народу не стыдно было, что у них есть такое руководство", - сказал Лукашенко.

Глава Беларуси также рассказал Додону о позиции Минска касаемо санкций, которыми грозит Запад. По его словам, Беларусь не хочет экономической войны, однако Европа продолжает грозить новыми рестрикциями. В случае их введения белорусские власти ответят, заявил Лукашенко. "Хотят они через Средиземное море товары возить туда на Восток - в Россию, Китай - пусть возят. Я европейцам говорю", - сказал президент.

Он также добавил, что не понимает позицию европейских стран: "Ну ладно, американцы далеко, они всегда умели "играть на этом фортепиано". Во все войны наживались за счет этих раздраев и драк здесь, в Европе. Но европейцам чего неймется? Они-то реально видят, что происходит".