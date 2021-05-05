Лукашенко поздравил сотрудников СМИ и связистов с профессиональными праздниками

Незыблемость исконных ценностей белорусского народа, традиций и государственного суверенитета, констатировал Александр Лукашенко, во многом зависит от гражданской позиции сотрудников сферы информации и связи, их умения в условиях внешнего информационного прессинга аргументировано отстаивать интересы страны.

Глава государства поздравил в среду работников сферы информации с Днем печати и Днем работников радио, телевидения и связи, сообщила пресс-служба главы государства.

В приветственном адресе подчеркивается, что благодаря высокому профессионализму журналистов, издателей, полиграфистов и связистов в Беларуси создан "качественный и достоверный контент, позволяющий людям объективно оценивать реалии сегодняшней жизни".

Рассказывая о событиях в стране и мире, реализуя актуальные общественно-политические, социально-экономические, творческие проекты, отметил Лукашенко, "вы создаете эмоциональный фон и формируете политическую культуру в обществе".

Президент выразил убеждение, что "в Год народного единства ваши талант и креативность, компетентность и преданность делу будут служить благородной миссии укрепления национального самосознания белорусов - всеобщей гордости за героическое прошлое и свершения предыдущих поколений, чувства сопричастности каждого к достижениям современности, осознания личной ответственности за будущее родной земли".