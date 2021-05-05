Меркель назвала продление ДСНВ важным сигналом

В Берлине высоко оценивают продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), на которое в феврале вышли Москва и Вашингтон при новой администрации Джо Байдена. Это дала понять канцлера Германии Ангела Меркель, которая выступила на онлайн-конференции фракции ХДС/ХСС в бундестаге, посвященной будущему трансатлантического партнерства.

По словам политика, пролонгация важнейшего американо-российского соглашения в стратегической сфере еще на пять лет стала важным сигналом. "Продление СНВ-3 стало важным сигналом, и мы надеемся, что это создаст пространство для дальнейших шагов по вопросам разоружения и контроля над вооружениями", - сказала Меркель.

ДСНВ был подписан лидерами РФ и США в 2010 году. До последнего судьба соглашения оставалась под вопросом из-за нежелания республиканской администрации его продлевать безо всяких предварительных условий (например, требований подключить к переговорам Пекин, на чем настаивала команда Трампа). Однако 3 февраля этого года российский МИД успешно обменялся с посольством США нотами о завершении процедур для продления срока действия ДСНВ, что позволило сохранить его в силе по крайней мере до 2026 года.