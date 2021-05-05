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05.05.2021 12:04
Рубрика: Власть

Мишустин ввел новые меры бюджетной дисциплины

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил дополнительные меры для укрепления бюджетной дисциплины.

За 2020 год Росресстр перечислил в бюджеты 40,5 млрд рублей

Если государственные органы не успевают своевременно заключить соглашения о субсидиях с поставщиками работ, товаров и услуг, им придется возвращать бюджетные средства в резервный фонд. Все документы должны быть подписаны до 1 июля 2021 года. Норма касается субсидий, которые предоставляются юридическим и физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям.

Получатели бюджетных средств также обязаны фиксировать в договорах предельные сроки приемки товаров, работ или услуг, а также предельные сроки их оплаты.

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