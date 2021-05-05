Названы десять главных преимуществ танка Т-14 "Армата"

Журналисты проанализировали возможности новейшего российского танка Т-14 "Армата". Они выделили 10 преимуществ этой машины перед танками США и НАТО, "вызывающих беспокойство".

Как пишет канадское издание Hot Cars, после появления у России нового танка, западные армии оказались в роли догоняющих, и теперь им придется наверстывать упущенное.

"Танк Т-14 "Армата" - это основной боевой танк нового поколения, который поступает на вооружение российской армии. Это совершенно новый танк, в котором воплощены лучшие технические решения. В то же время военные западных стран не проектировали новых танков со времен холодной войны - они просто модернизировали свои старые танки", - пишет издание.

При этом отмечается, что хотя о Т-14 многое еще неизвестно, уже очевидно, что он является очень продвинутым танком, который способен превзойти все машины третьего поколения, имеющиеся в западных армиях.

Именно принадлежность к четверному поколению называется одним из решающих преимуществ "Арматы". В публикации говорится, что Т-14 спроектирован с нуля как машина нового поколения. А в качестве показательного западного примера приводится американский Abrams. Хотя многие танки США прошли модернизацию, они все же ограничены платформой третьего поколения.

Относительно небольшой вес в 55 тонн также дает "Армате" определенные преимущества перед прошедшими модернизацию и отяжелевшими из-за этого до 64,6 тонны последними версиями американских Abrams.

При явных технологических плюсах Т-14 выигрывает и в цене. Его стоимость составляет около 3,7 миллиона долларов, в то время, как стоимость Abrams оценивается в девять миллионов долларов.

Кроме того, на на Т-14 установлена новая 125-мм гладкоствольная пушка, более мощная, чем западные аналоги. При этом новый российский танк имеет комплекс активной защиты "Афганит". Подобной защитой могут похвастаться только танки Abrams последней модификации, оснащенные израильской системой активной защиты Trophy.

По запасу хода (у Т-14 она составляет до 500 километров) американские танки также проигрывают российской новинке. Модернизированный М1А2 Abrams имеет запас хода до 426 км. А это очень важно во время боевых действий, поскольку автоцистерны, обеспечивающие топливом танки, являются уязвимыми мишенями.

Еще одно преимущество "Арматы" заключается в наличие автомата заряжания, который дает возможность вести полноценный бой экипажу из трех человек. У Abrams подобного автомата нет, и экипаж американского танка состоит из четырех человек. К тому же экипаж Т-14 "Арматы" теперь защищен намного лучше.

Российский танк выигрывает у американского конкурента и в скорости. Он может разгоняться до 82 км/ч. А, например, у M1A2 Abrams максимальная скорость составляет 66,8 км/ч из-за доработок, увеличивших вес машины.

Также преимуществом называется наличие у "Арматы" дизельного двигателя, который является менее "прожорливым", чем газотурбинный у Abrams. А из-за меньшего веса и наличия мощного двигателя еще одним преимуществом "Арматы" становится соотношение мощности к весу. Удельная мощность двигателя на российском танке больше, чем на американском.