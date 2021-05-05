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05.05.2021 17:53
Рубрика: Общество

Названы симптомы болезни печени, требующие срочного обращения к врачу

Текст: Василий Кошкин
Хирург и гепатолог Дмитрий Монахов назвал симптомы болезни печени, требующие срочной медицинской помощи. По его словам, часто люди не обращают внимания на первые сигналы организма.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Это всем известный астеновегетативный синдром: слабость, вялость, усталость", - пояснил врач в эфире "Пятого канала".

Фото: iStock
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Другим специфическим проявлением болезни печени он назвал бессонницу ночью и сонливость днем.

По его словам, назначить верный курс лечения может только специалист. Самолечение при первых признаках может лишь ухудшить состояние пациента.

"Печень очень благодатный орган. Она может очень долго быть в состоянии компенсации. И только потом какой-то фактор может привести к декомпенсации или, по-другому, срыву адаптационных механизмов", - добавил Монахов.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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