Названы симптомы болезни печени, требующие срочного обращения к врачу

Хирург и гепатолог Дмитрий Монахов назвал симптомы болезни печени, требующие срочной медицинской помощи. По его словам, часто люди не обращают внимания на первые сигналы организма.

"Это всем известный астеновегетативный синдром: слабость, вялость, усталость", - пояснил врач в эфире "Пятого канала".

Другим специфическим проявлением болезни печени он назвал бессонницу ночью и сонливость днем.

По его словам, назначить верный курс лечения может только специалист. Самолечение при первых признаках может лишь ухудшить состояние пациента.

"Печень очень благодатный орган. Она может очень долго быть в состоянии компенсации. И только потом какой-то фактор может привести к декомпенсации или, по-другому, срыву адаптационных механизмов", - добавил Монахов.