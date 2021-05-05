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05.05.2021 15:57
Рубрика: Экономика

"Победа" возобновит полеты в Рим с 12 июня

Текст: Василий Кошкин

Лоукостер "Победа" намерен возобновить полеты в Рим с 12 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

Фото: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images
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"Это второе итальянское направление "Победы": в текущем летнем сезоне выполняются рейсы из Москвы в Бергамо (Милан)", - отметили в "Победе".

Полеты будут выполняться один раз в неделю, по субботам. Продажа билетов уже началась, уточнили в компании.

Ранее министр туризма Италии Массимо Гаравалья заявил, что страна намерена возобновить туристическую деятельность в День республики, который отмечается 2 июня. Правительство рассматривает три основных условия для приема иностранных туристов: сертификат о вакцинации, отрицательный результат теста на COVID-19 и массовая иммунизация жителей популярных туристических мест.

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