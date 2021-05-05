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05.05.2021,  
14:49
Текст:  Алексей Брусилов

Подаренный Украине Humvee заметили на репетиции парада в Луганске

В Луганске на первой репетиции парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, замечен бронеавтомобиль на базе американского Humvee. Закамуфлированный образец колесной техники шел впереди механизированной колонны.
Фото: Народная милиция ЛНР / youtube.com Фото: Народная милиция ЛНР / youtube.com
Фото: Народная милиция ЛНР / youtube.com

Ранее этот трофей Народной милиции достаточно долгое время находился на вооружении 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

В самом начале нулевых Соединенные штаты перебросили на Украину около полусотни тактических автомобилей М1097А2, которые имели лишь алюминиевые кабины и открытые грузовые платформы.

В период подготовки к проведению операции в зоне сербско-албанского конфликта в Косово была проведена их модернизация силами ремонтного завода во Львове.

В частности, установлен бронированный модуль общим весом 1200 кг, прикрывший от пуль стрелкового оружия и осколков переднюю часть, борта и корму.

На стекла в случае необходимости опускались специальные экраны. Причем это можно было сделать не выходя из машины.

Существенным недостатком этой машины считается отсутствие эффективной противоминной защиты.

Фото: Nikolay RED_YELLOW Denisov / youtube.com
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На крыше открыто установлен крупнокалиберный пулемет НСВ "Утес". Экипаж также получил дополнительные приборы наблюдения, в том числе ночного видения с инфракрасным осветителем.

Такой Humvee способен перевозить 5 военнослужащих и около 400 кг грузов.

Максимальная скорость - почти 90 км/ч. Запас хода по бездорожью - до 440 км.

В ходе событий на Донбассе ВСУ потеряли несколько таких броневиков, некоторые из них теперь обеспечивают безопасность жителей народных республик.

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