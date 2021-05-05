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05.05.2021,  
12:48
Текст:  Антон Валагин

Подлодки КНР получили возможность поражать всю территорию США

Фото: United States Naval Institute/Wikimedia.org Фото: United States Naval Institute/Wikimedia.org
Фото: United States Naval Institute/Wikimedia.org

На праздновании 72-летия ВМС НОАК была представлена модернизированная атомная подлодка типа 094А. Она оснащена баллистическими ракетами JL-3, способными поражать всю территорию США, пишет South China Morning Post со ссылкой на источники в военной отрасли.

Фото: youtube.com
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Главное отличие модернизированной АПЛ от предшественниц в том, что конструкторам удалось решить одну из ключевых ее проблем - за счет улучшения гидродинамики и системы движения корабля значительно снижена шумность Type 094. Кроме того, обновленная подлодка вооружена более мощными баллистическими ракетами JL-3 (Julang, цунами) с дальностью полета более 10 тысяч километров.

- До модернизации подлодка несла МБР JL-2, способные достигать только северо-востока США. С более мощными ракетами зона поражения расширилась до всей территории Соединенных Штатов, - рассказал собеседник издания.

Снижение шумности позволит китайским подлодкам пройти незамеченными мимо американских военных баз в Тихом океане (Островной цепи) и выйти на дистанцию пуска.

- Новые подлодки с дальнобойными баллистическими ракетами являются надежным средством стратегического сдерживания. Китай обещает не использовать ядерное оружие первым, но мощный флот подводных ракетоносцев обеспечивает возможность ответного удара, - отметил бывший конструктор АПЛ Сун Чжунпин.

Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
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Размещенные на китайских подлодках баллистические ракеты могут нести либо моноблочную термоядерную боеголовку мощностью в одну мегатонну, либо восемь боевых блоков индивидуального наведения. Количество ракет на модернизированной АПЛ типа 094А увеличено с 16 до 24.

- Для того, чтобы разместить JL-3 на борту подлодки, конструкция ракеты была доработана. Ее огневая мощь и дальность стрельбы - значительный прорыв, - отметил военный эксперт из Макао Энтони Вонг.

ВМС НОАК располагают шестью стратегическими подводными ракетоносцами типа 094 и 094А и планируют построить еще два для замены устаревших субмарин типа 092.

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