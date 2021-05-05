Гусеничный вариант нового бронеразведчика покажут на параде в Туле

На репетиции военного парада в Туле наряду с уже известными образцами были представлены новинки военной техники. Например, гусеничный вариант подвижного пункта разведки и целеуказания для ракетно-артиллерийских систем ПРП-5.

Если показанная ранее модификация выполнена на базе бронетранспортера БТР-82, то данная версия - на шасси хорошо зарекомендовавшей себя многолетней службой в войсках БМП-3.

Эта боевая машина пехоты в настоящее время эксплуатируется не только в сухопутных войсках Российской армии, но и поступает в морскую пехоту ВМФ РФ.

Бронеразведчик оборудован новейшей аппаратурой, в том числе радиолокационной станцией. Все это позволяет эффективно обнаруживать противника в любое время суток.

Проведены работы по усилению вооружения - на образцах предыдущих поколений использовались 7,62-мм пулеметы, сейчас - 12,7-мм.

В торжественных мероприятиях впервые примут участие и модернизированные БМД-2М. Установленное на них боевое отделение "Берег" получило всесуточную систему управления огнем с новым прицелом, стабилизатором, автоматом сопровождения цели.

Вооружение усилено противотанковым комплексом "Корнет", управляемые ракеты которого могут иметь различные боевые части, в том числе тандемные, способные уничтожать хорошо защищенную бронетехнику, и термобарические для борьбы с низколетящими воздушными целями на дальности до 10000 метров.