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Рубрика: Общество

Наталья Сергунина: 740 заявок подано на премию "Новатор Москвы"

Текст: Любовь Проценко
Завершен прием заявок на участие в ежегодной премии для изобретателей "Новатор Москвы". Большая их часть поступила от разработчиков и предпринимателей в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта - 209, а также медицины и фармацевтики - 152. Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, на конкурс подано 740 заявок:
Фото: innoagency.ru/novator Фото: innoagency.ru/novator
Фото: innoagency.ru/novator

"Премия учреждена, чтобы простимулировать создание и внедрение самых передовых технологий. Второй год подряд на конкурс заявлены сотни перспективных решений. В 2020-м мы получили 483 заявки на участие, а в этом году - уже 740, в 1,5 раза больше. Каждый проект теперь ждет экспертная оценка. В финал попадут 36 лучших разработок".

Фото: iStock
Изобретения можно будет использовать без спроса

В состав экспертной комиссии входят представители бизнес-сообщества и органов исполнительной власти.

Предусмотрено три номинации в зависимости от стадии развития проекта. Если изобретение пока на этапе оформленной инновационной идеи, для него подойдет категория "Проект будущего". Номинация "Меняющие реальность" предназначена для разработок, готовых выйти на рынок, а "Лидеры инноваций" - для проектов, при реализации которых уже получена первая выручка.

В каждой из них выделено шесть направлений: "Искусственный интеллект и информационные технологии", "Медицина и фармацевтика", "Транспорт и логистика", "Экология и охрана окружающей среды", "Благоустройство и строительство" и "Общественные проекты".

Призовой фонд премии в этом году вырос с 17,25 миллиона рублей до 20,7 миллиона рублей, число победителей также увеличили - с 15 до 18. Победители получат 500 тысяч, 1 или 1,5 миллиона рублей в зависимости от номинации. Авторам 18 проектов-финалистов, занявших второе место, вручат поощрительные призы.

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