Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Портал "Работа.ру" обнародовал свежий рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий, предлагаемых соискателям в Москве. Согласно исследованию, больше всего работодатели готовы платить коммерческим директорам, строительным менеджерам, врачам отдельных специальностей, а также частным охранникам.

В частности, директор по E-commerce в крупной федеральной текстильной компании может рассчитывать на зарплату в 400 тысяч рублей ежемесячно. Менеджерам по продажам строительных материалов предлагают 300 тысяч рублей плюс компенсацию транспортных расходов и корпоративного отдыха. В 250 тысяч рублей оценивается труд HR-директора, требующегося в международную компанию, и супругов - помощников по хозяйству в частном доме в Московской области. Они должны будут постоянно проживать в доме, поддерживать в нем чистоту, стирать и готовить еду, ухаживать за собакой, содержать в чистоте бассейн и придомовую территорию.

200 тысяч рублей в месяц обещают платить врачу-пародонтологу, который также может рассчитывать на скидки при лечении зубов для всей своей семьи, и специалисту Developer C/C++ в проектно-конструкторском департаменте. Охраннику в загородном доме предлагают зарплату в 180 тысяч рублей в месяц плюс бесплатное питание. Правда, для того, чтобы устроиться на эту должность, нужно иметь удостоверение охранника шестого разряда, личный автомобиль, травматическое оружие, а также навыки рукопашного боя.