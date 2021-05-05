Активисты Фонда "Восточный Порт" посадили деревья в рамках "Экомарафона"

Первую массовую посадку елей и краснолистного пузыреплодника провели портовики и волонтеры Фонда "Восточный Порт". Молодые саженцы высажены на границе специализированного угольного терминала и площадки около стелы "Восточный Порт", а также на территории православного храма Живоначальной Троицы в поселке Береговом.

Как сообщает пресс-служба АО "Восточный Порт", заранее все саженцы были прижиты в теплицах и подкармливались удобрениями в специальных горшках, что на порядок повысило их жизнестойкость. Всего на площади свыше 5 000 квадратных метров планируется высадить более 400 саженцев декоративного кустарника и около 700 елей - целый хвойный лес!

Активисты Фонда "Восточный Порт" высадили деревья в рамках эколого-просветительского проекта "Экомарафон", седьмой сезон которого стартовал в текущем году еще в первых числах марта. Тогда компания "Восточный Порт" присоединилась к масштабному всекраевому субботнику, инициированному губернатором Приморья Олегом Кожемяко. К мартовской "большой весенней уборке" стивидоры "Восточного" подошли с размахом - для чистки магистралей микрорайона Врангель была направлена современная пылеуборочная техника предприятия. В то же время работники терминала и волонтеры Фонда "Восточный Порт" при активной поддержке местных жителей привели в порядок общественные места микрорайона.

В апреле мероприятия "Экомарафона" продолжила серия субботников, приуроченных к 50-летнему юбилею Всесоюзной ударной комсомольской стройки - Восточный Порт. В одном из них принял непосредственное участие глава края Олег Кожемяко.

- "Экомарафон" - это добрая традиция для нашего Порта, его сотрудников и жителей Врангеля. Во время подготовки данной акции планируются и проводятся масштабные мероприятия, которые включают не только посадку тех или иных культур, но и уборку пляжей, других территорий общественного значения не только во Врангеле, но и в самой Находке, - отметила директор по вопросам охраны окружающей среды АО "Восточный Порт" Галина Маслакова. - Главной целью "Экомарафона" является привлечение, в первую очередь, молодежи, к охране окружающей среды. Поэтому все вместе, я уверена, мы сделаем лучше и красивее нашу малую родину.

Справка "РГ"

АО "Восточный Порт", базирующийся в поселке Врангель (Приморский край), - крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля. Сертифицирован в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 "Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению". Грузооборот терминала в 2020 году составил 26,85 миллиона тонн.

В начале сентября 2019 года введена в эксплуатацию Третья очередь специализированного угольного комплекса. Это более 600 созданных высококвалифицированных рабочих мест и порядка 25 миллиардов рублей налоговых отчислений в бюджет до 2026 года.

С целью содействия реализации актуальных проектов, направленных на социальное развитие микрорайона Врангель, в АО "Восточный Порт" учрежден Фонд поддержки социальных и экологических инициатив "Восточный Порт". В рамках работы Фонда определены 12 программ социального развития: "Ветераны", "Волонтеры", "Дети", "Духовное развитие", "Здоровье", "Историческое наследие", "Команда Восточного", "Комфортная среда", "Культура", "Образование", "Социальная поддержка", "Спорт".

Пресс-релиз предоставлен АО "Восточный Порт"