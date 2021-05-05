На Камчатке умер председатель краевого парламента

После продолжительной болезни 5 мая умер председатель законодательного собрания Камчатского края Валерий Раенко.

"Он много сил вложил в развитие здравоохранения на Камчатке, затем в самые непростые времена люди доверили ему депутатский мандат. Он всегда был открыт для людей, умел выслушать, оценить ситуацию, дать правильный совет и всегда преданно защищал интересы земляков", - цитирует пресс-служба ведомства первого заместителя председателя заксобрания Андрея Копылова.

Валерий Раенко родился в 1955 году. Закончил Ростовский государственный медицинский институт по специальности врач-гигиенист, эпидемиолог.

С 1984 года жил на Камчатке, был главным врачом санэпидстанций в Карагинском и Мильковском районах, руководил региональным управлением здравоохранения.

В 2007 году избран в краевой парламент. Был председателем заксобрания второго и третьего созыва. Заслуженный врач РФ, награжден многими государственными наградами.