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Актер Дмитрий Черных умер от коронавируса

Новости
    05.05.2021, 14:28
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

В ночь на 5 мая в одной из московских клиник в возрасте 58 лет скончался Дмитрий Черных, актер театра и ТВ, клоун, музыкант, композитор, продюсер, создатель и руководитель "Продюсерского центра Дмитрия Черныха". Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на коллег артиста.

Уточнено, что Черных был госпитализирован в реанимационное отделение ковидного госпиталя. Кроме того, актер лечился от онкологического заболевания. Организм Дмитрия был предельно ослаблен, и все усилия медиков оказались тщетны.

Черных родился 30 ноября 1962 года. В 1982-м окончил Саратовское театральное училище имени Слонова и пятнадцать лет работал в Саратовском театре "Академия Театральных Художеств".

Среди экранных работ - Чума в "Парижанах" с Пьером Ришаром, "Воротилы" с Михаилом Ефремовым, сериал о гонщиках "Мастер".

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