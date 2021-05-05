Актер Дмитрий Черных умер от коронавируса

В ночь на 5 мая в одной из московских клиник в возрасте 58 лет скончался Дмитрий Черных, актер театра и ТВ, клоун, музыкант, композитор, продюсер, создатель и руководитель "Продюсерского центра Дмитрия Черныха". Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на коллег артиста.

Уточнено, что Черных был госпитализирован в реанимационное отделение ковидного госпиталя. Кроме того, актер лечился от онкологического заболевания. Организм Дмитрия был предельно ослаблен, и все усилия медиков оказались тщетны.

Черных родился 30 ноября 1962 года. В 1982-м окончил Саратовское театральное училище имени Слонова и пятнадцать лет работал в Саратовском театре "Академия Театральных Художеств".

Среди экранных работ - Чума в "Парижанах" с Пьером Ришаром, "Воротилы" с Михаилом Ефремовым, сериал о гонщиках "Мастер".