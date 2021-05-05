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05.05.2021 10:58
Рубрика: Общество

Сибиряки смогут увидеть метеорный поток Майские Аквариды

Текст: Наталья Граф

Сегодня жители Сибири смогут невооруженным взглядом понаблюдать за метеорным потоком Майские Аквариды. По словам астрономов, 5, 6 и 7 мая звездопад достигнет своего пика: в небе можно будет увидеть до 50 метеоров в час.

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- Это один из самых и быстрых метеорных потоков в мире, остатки кометы Галлея. В Китае его наблюдали еще в 401 году, а в Германии он был зафиксирован в 1848 году. Яркие метеоры летят со скоростью почти 67 километров в секунду и оставляют в небе длинные следы, - рассказал "РГ" руководитель омского планетария Владимир Крупко.

По словам астрономов, максимум Майских Акварид будет наблюдаться в Сибири 6 мая, в 9 часов утра.

- В городских условиях мы сможем увидеть только самые яркие метеоры, - уточнил Крупко. - Лучше всего наблюдать за Майскими Акваридами на горизонте, до восхода Солнца, с полуночи до 4 часов утра.

В качестве ориентира астрономы советуют использовать большой летний треугольник - созвездие Альтаира, Веги и Денеба. Но лучше всего смотреть на звездопад за пределами города, вдали от городских огней.

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