В Томске возбудили дело после срыва баннеров "Бессмертного полка"

Томский СК возбудил уголовное дело в отношении 17-летней жительницы Северска, сорвавшей баннеры "Бессмертный полка России".

- Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 214 УК РФ - "Вандализм", - сообщили в СУ СК РФ по Томской области.

По предварительным данным, в ночь на 3 мая несовершеннолетняя подозреваемая сорвала несколько баннеров "Бессмертного полка", посвященных посвященные годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Установить злоумышленницу полиции удалось благодаря установленным на проспекте видеокамерам. На записи видно как девушка срывает плакат с фотографией ветерана, бросает его и идет к следующему плакату.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.