Пропавшего в Дагестане мальчика нашли погибшим

В Кизлярском районе Дагестана в среду завершились поиски девятилетнего ребенка.

Его тело было найдено в трансформаторной будке, где он, вероятно, укрылся от дождя, сообщили в МВД по республике. На теле мальчика обнаружены ожоги, полученные, по предварительной информации, от поражения током.

"Фактическую причину гибели ребенка определит экспертиза, а обстоятельство - следствие. Самые искренние соболезнования родителям, родным и близким ребенка! Терпения и сил пережить это горе", - говорится в сообщении.

Ребенок ушел гулять и не вернулся 2 мая. В поисках пропавшего участвовали более ста человек - местные жители, волонтеры из Дагестана, Кабардино-Балкарской республики, Ставропольского и Краснодарского краев, а также из Москвы. Им помогали добровольцы из поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".