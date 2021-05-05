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05.05.2021 12:15
Рубрика: Происшествия

Получившую более ста укусов собак девочку отправят из Мурманска в Москву

Текст: Светлана Цыганкова

В Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии отправят на лечение девочку из Мурманска, которую покусали собаки. Поедет туда и мать ребенка.

На Чукотке бродячая собака напала на ребенка

Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он отметил, что маме девочки помогут и с проживанием в столице, и с билетами.

Напомним, трагедия произошла 2 мая. На девочку 2012 года рождения напали две собаки без чипов. Она получил более ста укусов.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за чего допущено нападение животных на ребенка. Будет дана оценка действиям лиц, ответственных за контроль численности и чипирование бездомных собак. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял расследование данного уголовного дела под личный контроль.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск

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