В Петербурге у Петропавловской крепости вновь установили скульптуру зайца

Фото: Пресс-служба "Мостотреста"
У Петропавловской крепости в Петербурге после ремонта установлена скульптура зайца, сообщает "Мостотрест".
Эта фигура - один из символов Заячьего острова, где расположена Петропавловская крепость. Она появилась на ледорезе в 2003 году, когда отмечалось трехсотлетие Петербурга. Скульптур с ушастыми зверьками на территории крепости несколько, но заяц на Неве - особенный. Скульптура небольшого размера установлена на ледорезе Иоанновского моста.
В марте этого года памятник пришлось временно убрать, из-за ледовой нагрузки некоторые сваи оказались повреждены.
Отремонтировали не только сваи. Саму фигурку Зайца тщательно отмыли и покрасили.