В Петербурге у Петропавловской крепости вновь установили скульптуру зайца

У Петропавловской крепости в Петербурге после ремонта установлена скульптура зайца, сообщает "Мостотрест".

Эта фигура - один из символов Заячьего острова, где расположена Петропавловская крепость. Она появилась на ледорезе в 2003 году, когда отмечалось трехсотлетие Петербурга. Скульптур с ушастыми зверьками на территории крепости несколько, но заяц на Неве - особенный. Скульптура небольшого размера установлена на ледорезе Иоанновского моста.

В марте этого года памятник пришлось временно убрать, из-за ледовой нагрузки некоторые сваи оказались повреждены.

Отремонтировали не только сваи. Саму фигурку Зайца тщательно отмыли и покрасили.