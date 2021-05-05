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05.05.2021 17:18
Рубрика: Культура

В Петербурге у Петропавловской крепости вновь установили скульптуру зайца

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба "Мостотреста" Фото: Пресс-служба "Мостотреста"
Фото: Пресс-служба "Мостотреста"

У Петропавловской крепости в Петербурге после ремонта установлена скульптура зайца, сообщает "Мостотрест".

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Эта фигура - один из символов Заячьего острова, где расположена Петропавловская крепость. Она появилась на ледорезе в 2003 году, когда отмечалось трехсотлетие Петербурга. Скульптур с ушастыми зверьками на территории крепости несколько, но заяц на Неве - особенный. Скульптура небольшого размера установлена на ледорезе Иоанновского моста.

В марте этого года памятник пришлось временно убрать, из-за ледовой нагрузки некоторые сваи оказались повреждены.

Отремонтировали не только сваи. Саму фигурку Зайца тщательно отмыли и покрасили.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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