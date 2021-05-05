Экспертный совет Ассоциации туроператоров (АТОР) и Федерального агентства по туризму утвердил первый в Челябинской области региональный брендовый маршрут, к которому предъявляются повышенные требования. Для туристической индустрии Южного Урала это знаковое событие, которое выводит отрасль на новый уровень.

Разработкой маршрута занимались профильные экономические ведомства - Агентство международного сотрудничества Челябинской области и региональное министерство экономического развития, а защищал его в Ростуризме курирующий экономический блок вице-губернатор Егор Ковальчук.

- Мы решили раскрыть наш потенциал через своих земляков, знаменитых южноуральцев - гравера Ивана Бушуева, физика Игоря Курчатова, конькобежку Лидию Скобликову, шахматиста Анатолия Карпова и многих других, - объяснил Ковальчук концепцию маршрута, связывающего ряд географических точек общей идеей. - Уральский мастер - это человек творческий, ищущий, упорный, добросовестный, готовый открывать тайны самоцветов, металла и самой природы.

Чтобы раскрыть эту тему, местные специалисты отобрали нужный "материал", затем со своими рекомендациями выступили эксперты АТОР. Список мест для посещения в результате дополнили музеями Златоуста, Миасса, объектами Ильменского заповедника и т.д. А вот от посещения смотровой площадки на Больших Айских притесах, напротив, отказались из-за отсутствия ограждения у обрыва и подъезда для автобуса. Поменялось в итоге и само название маршрута - с "Южный Урал: горы, озера, металл" на "Челябинск: к нам прилетают даже метеориты".

- Рано утром 1949 года небо Челябинска озарил свет - это в озеро Чебакуль упал метеорит. Прошло полвека, и к нам прилетел новый космический гость - в этот раз он упал в озеро Чебаркуль. В Челябинской области есть еще озеро Черкаскуль. Так что мы ждем и третьего гостя из космоса, - обыграла метеоритную тему на защите проекта генеральный менеджер турбюро "Спутник" Елена Колесникова.

Федеральная поддержка в первую очередь коснется тех субъектов РФ, где есть региональные брендовые маршруты, гарантирующие туристам качественный сервис и комфорт

- Регионы сейчас активно разрабатывают подобные маршруты, - объясняет общероссийский тренд представитель Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ольга Сукинова. - Эта тенденция в стране началась несколько лет назад и теперь набирает обороты. В профессиональном сообществе ожидают, что поддержка отрасли федеральным центром в первую очередь коснется тех субъектов РФ, где есть региональные брендовые маршруты, гарантирующие туристам качественный сервис и комфорт. Это своего рода знак качества, сигнал о готовности. Федеральные туроператоры включают такие маршруты в свои программы и проспекты, что сказывается на туристическом трафике. Причем это туризм не внутренний, областной, а более высокого, российского уровня.

Некоторые регионы научились эффективно использовать новый ресурс, продолжает Ольга Сукинова. Не только в центральной полосе, но и в Уральском округе - к примеру, Свердловская и Тюменская области. На Южном Урале сокращают отрыв от лидеров подготовкой новых проектов. Перспективным, по словам специалистов, выглядит юг области. Так, Троицк и Верхнеуральск - это история казачества и купечества, а посещение Аркаима и Магнитогорска напомнят о развитии металлургии в крае от древних ремесел до нынешних мощных прокатных станов.

Ранее раскрыть туристический потенциал региона власти планировали в рамках трех профильных кластеров. Проект первого под названием "Горный Урал" на всероссийском конкурсе Агентства стратегических инициатив вошел во вторую десятку. Географически он охватывает территорию, которую называют Уральской Швейцарией, она проходит по уральскому хребту. Отличие этого кластера от тех, что существуют в других регионах, по словам Ковальчука, в том, что в него включены объекты промышленного туризма, актуальные для индустриальной области.

Второй кластер, "Южное кольцо", формируется по логике построения автобусных и автомобильных туров продолжительностью около недели. Якорные точки - археологические памятники Аркаима и "Страны городов", а также проект парка "Притяжение" в Магнитогорске, маршруты промышленного туризма на одном из крупнейших в мире металлургических комбинатов.

"Озерный край", третий кластер, охватывает северные районы области. Его изюминка - чистые водоемы, сосновые леса. Кроме того, здесь немало древних артефактов, интересных туристам. Но, чтобы использовать все возможности, необходимо развивать объекты размещения. Они должны стать привлекательными для больших групп готовых к путешествиям людей. Эта задача, по словам вице-губернатора, тормозится сложными земельными отношениями - почти все перспективные для строительства туристской инфраструктуры участки принадлежат частникам, у которых нет либо средств, либо желания реализовать соответствующие проекты.

Поэтому ставка на брендовые маршруты - в какой-то мере выход. По словам ранее возглавлявшей экспертный тур в регион Ирины Петровой, делегация экспертов была впечатлена хорошими дорогами и качественной инфраструктурой. Но для подобных проектов это норма: гостиницы на маршруте должны быть классифицированы не менее чем на две звезды. Обязательны также хорошие трассы, подъездные пути, "правильные" парковки для больших автобусов. Все это повышает общую планку сервиса в отрасли.

Свои дивиденды получает при этом и экономика: увеличивается загрузка индустрии гостеприимства, музейных комплексов, производств сувенирной продукции. Улучшается имидж территории, а это - путь к прямым и косвенным инвестициям. Не случайно эксперты советовали южноуральцам связать своего "первенца" с метеоритом. Небесный скиталец 2013 года, по сути, сделал область известной всему миру, стал для нее главным "маркетологом". Правда, воспользоваться его стихийными стараниями удалось не в полной мере. Были задумки зафиксировать след метеорита в городской топонимике или названиях каких-то объектов, чтобы монетизировать таким образом связанные с известностью выгоды, но их так и не реализовали.

Примерные оценки показывают: если увеличить турпоток с 2,5 до 4,2 миллиона человек к 2035 году, а такая задача ставится в новой концепции, туристическая отрасль Южного Урала будет становиться все более заметной и в плане привлечения денег в регион сможет даже конкурировать с традиционными сферами производства.