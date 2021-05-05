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05.05.2021 13:48
Рубрика: Общество

На Урале показали советские истребители и сбитый в 1944-м "Мессершмитт"

Текст: Ольга Штейн (Свердловская облдасть)
Авиатехнику времен Второй мировой войны можно увидеть теперь в новом павильоне музейного комплекса в Верхней Пышме. На двух экспозиционных этажах разместилось более тридцати экспонатов - восстановленные и оригинальные истребители, штурмовики, бомбардировщики, учебные и транспортные самолеты.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

- У каждого экспоната своя история, - рассказывает начальник экскурсионного отдела музейного комплекса Григорий Павлюков. - Что-то восстанавливали, реставрировали. Какие-то образцы не сохранились, но были созданы их полномасштабные копии. Одни экспонаты уже были представлены публики, другие - совершенно новые. Поначалу мы знакомили гостей с авиацией Красной Армии, затем с самолетами союзников - американскими и британскими машинами, которые нам поставляли по ленд-лизу. Было много вопросов, почему не показываем технику противника - сейчас ее можно увидеть. В коллекции представлены сразу два немецких самолета.

Фото: Nikolay RED_YELLOW Denisov / youtube.com
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"Мессершмитт" - экспонат уникальный, полностью оригинальный. По военным архивам удалось восстановить, когда и где он был сбит: 1944 год, Кольский полуостров, 13 километров от порта Петсамо, за штурвалом сидел Вилли Шламмер.

- Кстати, на "Мессершмитте" стоит "мерседесовский" двигатель - Daimler-Benz, - продолжает Григорий Павлюков. - У "Фокке-вульфа" - мотор BMW . А здесь британские самолеты: Hurricane и Spitfire. У них двигатели от Rolls-Royce Merlin.

Рядом американский самолет Airacobra с россыпью звезд на борту. Именно на таком летал дважды Герой Советского Союза, уралец Григорий Речкалов. Оригинальная машина не сохранилась, в память о вкладе летчика в Победу экспонат сделали похожим на его самолет.

Гордость коллекции - оригинальный советский биплан У-2. Тот самый, что делали из фанеры и перкаля, с деревянным винтом. Главный учебно-тренировочный самолет страны, на котором с конца 1920-х до 1950-х с небом познакомились более 200 тысяч летчиков. В годы войны он был идеален для ночных бомбардировок: бесшумный и маневренный. Немцев он приводил в ужас: многие даже бросали курить, чтобы тлеющий огонек сигареты в темноте не выдавал местоположение часовых.

Фамилию летчика и обстоятельства гибели самолета, ставшего экспонатом, установить не удалось. Каркас нашли в Мурманской области, под Кандалакшей.

Фото: РИА Новости
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В центре экспозиции - один из самых известных советских истребителей И-16, который делали с 1930-х годов. В 1933 году его испытывал никому еще не известный Валерий Чкалов. Есть версия, что именно будущая легенда авиации придумал будущей легендарной машине ласковое прозвище "Ишачок" - за некоторые трудности в управлении системами. Рядом - их последователи: Ла-5, Як-3.

На нижнем уровне выставочного комплекса - бомбардировщики и транспортники. Впервые в России в экспозиции представлен американский гидросамолет "Каталина", который во время войны перевозил грузы, проводил разведку и использовался как бомбардировщик. В противоположном углу - транспортный самолет из США DC-3. На таком же в 1945 году из Берлина везли в Москву акт капитуляции Германии и Знамя Победы, поднятое над Рейхстагом.

- Название музея - "Крылья Победы" - говорит само за себя. Попадая сюда, человек видит технику, крылья которой защищали небо и несли стране долгожданную победу, - отмечает Григорий Павлюков.

Музейный комплекс в Верхней Пышме - одна из крупнейших в России выставочных площадок, посвященных технике. Здесь собрано более 12 тысяч экспонатов - военная техника, советские и зарубежные автомобили, мотоциклы, велосипеды и другой транспорт.

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