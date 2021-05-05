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05.05.2021 10:24
Рубрика: Происшествия

На Урале составили портрет невыездного должника

Текст: Татьяна Воробьева (Екатеринбург)

В Свердловской области насчитали 160 тысяч 320 человек, которые из-за долгов не смогут покинуть пределы страны, а, следовательно - выехать по делам бизнеса или в отпуск.

Фото: AP
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- Только с начала года 141 тысяча местных жителей попали под ограничения (плюс часть должников "перешли" в этот отчетный период с 2020-го)", - пояснили "РГ" в пресс-службе регионального управления ФССП, отметив, что 56,4 процента невыездных свердловчан - это мужчины.

Меньше всего в праве выезда ограничены молодые люди и девушки 18-25 лет. Большинство не уплатили вовремя административные штрафы и накопили их суммарно более 30 тысяч рублей. Ограничено 38 тысяч должников в возрасте от 26 до 35 лет, из них 15,5 тысячи имеют долги по кредитам и алиментам.

"В возрасте от 36 до 45 ограничены 48 тысяч человек (28 тысяч - мужчины, 20 - женщины) задолжавшие за услуги ЖКХ, не исполнившие решение суда неимущественного характера и не возместившие моральный вред", - сообщили приставы.

В категории от 46 до 55 лет не смогут выехать за пределы России 29 тысяч жителей Среднего Урала, в возрасте от 56 и старше - 20 тысяч. Зачастую они являются должниками перед налоговой и коммунальщиками.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Полномочия судебных приставов Долги и коллекторы

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