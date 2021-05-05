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05.05.2021,  
12:10
Текст:  Михаил Русин

Российский "Витязь" назвали мощным геополитическим оружием в Японии

Японские СМИ заинтересовались российской арктической военной техникой на базе вездехода ДТ-30 "Витязь". По мнению экспертов, это не только мощные машины, но и средство для достижение геополитических целей.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Портал Yahoo News Japan (перевод публикации предоставляет "ИноСМИ") называет арктические военные вездеходы ДТ-30 гигантскими гусеничными внедорожниками.

Двухсекционный гусеничный вездеход "Витязь" имеет большую площадь контакта с поверхностью и предназначен для использования в сложных климатических условиях Крайнего Севера. Его можно применять в болотистой местности, на бездорожье и снежной целине при температурах от - 50°С до + 40°С.

В публикации отмечается, что машина сочетает в себе особенности сухопутного транспорта и амфибии. Изначально вездеход разрабатывался для армейских нужд, но оказался востребован и и "на гражданке" для работы в труднодоступной местности.

ДТ-30 имеет грузоподъемность 30 тонн и может перевозить в кабине пять человек. Машина использует двигатель мощностью 710 лошадиных сил, который можно запустить при температуре - 50 градусов. "Витязь" развивает скорость до 37 км/ч на суше и до 5 км/ч на воде. При этом на ДТ-30 можно установить комплексы "Панцирь СА" и "Тор М2ДТ". "Витязь" можно даже превратить в мощный самоходный миномет "2С39 Магнолия".

Фото: youtube.com
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Также в материале упоминается комплексное испытание вездеходов во время длительной полярной экспедиции, во время которой машины прошли 2400 км.

Автор публикации подчеркивает растущую значимость арктических территорий. Отмечается, в частности, что из-за глобального потепления человек получает здесь доступ к не использовавшимся ранее природным ресурсам. Становится все более привлекательным и Северный морской путь. Таким образом эти территории играют все большую роль в геополитике. А мощная арктическая техника позволит России защитить свои национальные интересы в этом регионе.

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