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Том Хиддлстон объявил об изменении даты премьеры сериала "Локи"

Новости
    05.05.2021, 21:15
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Студия Marvel в специальном ролике объявила о переносе премьеры сериала "Локи" на более раннюю дату. К радости фанатов и фанаток актерского таланта Тома Хиддлстона, сольное шоу о похождениях скандинавского бога хитрости и обмана стартует 9, а не 11 июня, как планировалось изначально.

"Среды - это новые пятницы", - говорит артист на видео, подчеркивая, что теперь новые эпизоды будут выходить по средам.

Согласно синопсису, в проекте будет раскрыта судьба Локи, похитившего Тессеракт в фильме "Мстители: Финал" и попавшего в плен организации под названием "Управление временными изменениями".

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