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05.05.2021,  
10:12
Текст:  Николай Грищенко

Три запуска ракеты "Сармат" планируется выполнить в 2021 году

Фото: Минобороны РФ/РИА Новости Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
Фото: Минобороны РФ/РИА Новости

В рамках летно-конструкторских испытаний в 2021 году планируется выполнить три пуска межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат". Первый старт ракеты по полигону Кура на Камчатке ориентировочно состоится в третьем квартале.

Фото: Министерство обороны РФ \ РИА Новости
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Как сообщает ТАСС, все три пуска МБР "Сармат" будут выполнены из шахтной пусковой установки на космодроме Плесецк. На 2022 год намечено произвести государственные испытания "Сармата" с постановкой первого полка РВСН на боевое дежурство.

Отметим, что, по оценкам зарубежных военные экспертов, наличие у России ракет "Сармат", способных нести гиперзвуковые блоки "Авангард", будет сдерживать планы США по развертыванию глобальной системы ПРО.

Дело в том, что по дальности полета РС-28 превосходит предшественницу Р-36М2 "Воевода", которую в НАТО назвали "Сатана", в полтора раза - 18 тысяч километров. До 10 тонн выросла и полезная нагрузка.

Кроме того, "Сармат" имеет две модификации, разница заключается в дальности стрельбы и стартовой массе, но оба варианта могут нести ядерные боеголовки. Благодаря выдающимся тактико-техническим данным ракета способна лететь по траекториям, существенно затрудняющим их перехват даже перспективными системами ПРО.

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