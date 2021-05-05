В Лондоне появится дипмиссия Евросоюза

В Лондоне откроется постоянное представительство Евросоюза. Об этом говорится в совместном заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба по итогам двусторонней встречи в рамках заседания G7.

Стороны отметили, что довольны достижением соглашения, "основанного на прагматизме и доброй воле, о создании миссии ЕС в Великобритании".

"Посол ЕС получит статус, соответствующий главе дипломатической миссии иностранных государств, включая вручение верительных грамот главе государства. Персонал миссии ЕС будет иметь привилегии и (дипломатический - прим. "РГ") иммунитет, необходимые для эффективной работы, и мы ждем возможности двигаться в перед, отвечая на глобальные вызовы", - следует из документа.

Напомним, что британское постпредство в Брюсселе существовало и до выхода Альбиона из ЕС наряду с миссиями других государств-членов сообщества.