В МИД РФ выразили соболезнования в связи с обрушением метромоста в Мексике

В министерстве иностранных дел России выразили соболезнования в связи с гибелью людей при обрушении метромоста в столице Мексике, Мехико.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в телеграмме на имя президента Мексики.

Пролет метромоста в районе станции "Оливос" на юге Мехико обрушился вечером 3 мая, когда по нему следовал поезд. Два вагона рухнули с высоты около десяти метров. По последним данным, погибли 25 человек, еще 79 были госпитализированы. Власти Мексики объявили трехдневный траур.