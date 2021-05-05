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05.05.2021 12:21
Рубрика: В мире

В Минске дело Тихановского и его сообщников направлено в суд

Текст: Юрий Сизов

В Верховный суд Беларуси направлены генеральной прокуратурой для определения подсудности уголовное дело Тихановского С.Л., Сакова А.Н., Попова Д.Ю., Лосика И.А., Цыгановича В.В. и Статкевича Н.В., информирует в среду БЕЛТА со ссылкой на надзорный орган страны.

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Согласно материалам дела, уточняет агентство, указанные граждане с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков в период подготовки и проведения выборов президента. Для этого, по данным следствия, они использовали новейшие политтехнологии, чтобы создать у населения Беларуси недоверие и негативное отношение к представителям государственных органов.

Кроме того, Тихановский и другие лица из его окружения под различными предлогами, в том числе для сбора подписей за выдвижение кандидата в президенты, проводили незаконные массовые мероприятия в Минске, Бресте, Гродно, Могилеве, Солигорске, Миорах и других городах, распространяя информацию, направленную на обострение политической и социальной напряженности в стране.

В ходе обыска в садовом домике Тихановского С.Л. в Гомельском районе были обнаружены и изъяты более 900 тыс. долларов, пневматический пистолет и пневматический автомат. Характер упаковки значительной части денег, серийность номеров банкнот в пачках указывали на их одномоментное получение в банковских или иных финансовых организациях, сообщили эксперты.

В результате противоправных действий Тихановского С. Л. и его сообщников, резюмирует агентство, государству причинен ущерб на сумму более 3 млн белорусских рублей.

После изучения уголовного дела в генпрокуратуре резюмировали, что предъявленное обвинение Тихановскому С.Л., Сакову А.Н., Попову Д.Ю., Лосику И.А., Цыгановичу В.В. и Статкевичу Н.В. подтверждено собранными доказательствами, а избранная к ним мера пресечения в виде заключения под стражу применена обоснованно. Нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования не допущено.

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