"Вектор" начал испытания по трехкратному введению вакцины "ЭпиВакКорона"

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора проводит первую и вторую фазы клинических испытаний трехкратной вакцинации от коронавируса препаратом "ЭпиВакКорона". Об этом в беседе с доктором биологических наук, профессором Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анчи Барановой сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа "Вектора" Александр Рыжиков. Запись беседы размещена в официальном аккаунте Роспотребнадзора в Instagram.

Рыжиков, в частности, рассказал, что еще в мае прошлого года трехкратная вакцинация была проведена на приматах. Затем летом - на хомяках, хорьках и морских свинках. Эффект прироста и продолжительности иммунитета подтвержден, прежде всего, на приматах.

Сейчас ведутся клинические испытания первой и второй фазы трехкратного введения вакцины. При трехкратной вакцинации людей состав вакцины остается неизменным.

Также Рыжиков заверил, что иммунитет к коронавирусу после вакцинации "ЭпиВакКороной" вырабатывается более чем у 90% людей. Получившие вакцину не заболеют коронавирусом в тяжелой форме. Антитела, вырабатываемые благодаря препарату, обладают нейтрализующей активностью в отношении классического, а также британского и южноафриканского штаммов.

В вакцине "ЭпиВакКорона" используется искусственно синтезированный белок-носитель и присоединенные к нему три копии частиц вируса, которые как раз и вызывают иммунный ответ у человека.