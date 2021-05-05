Вернувшихся из-за границы москвичей оштрафовали на 15,5 миллиона рублей

В Роспотребнадзоре назвали число граждан, возвращающихся с отдыха и не сдающих тест на COVID-19.

"По результатам дел, рассмотренных в суде, 1232 гражданам присуждены штрафы на сумму 15 миллионов 487 тысяч рублей", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Подчеркивается, что это примерно два процента от общего количества туристов, отдыхавших за границей. И данная статистика только по Москве.

В Роспотребнадзоре напомнили об изменившихся не так давно правилах въезда в страну. С 15 апреля ПЦР-тест на коронавирус SARS-CoV-2 должны сдавать все путешественники, а не только те, кто прибывает в страну на самолете. Кроме того, до получения результатов лабораторного исследования необходимо оставаться дома.

А с 1 мая россиян обязали сдавать не один тест на COVID-19, а два. Первый - в течение трех дней с момента прибытия в страну. Второй - через сутки после первого. Результаты следует загрузить на сайт госуслуг. Уложиться надо в пять дней.