За сутки в России подтверждено 7975 случаев COVID-19 в 83 регионах

За последние сутки в России подтверждено 7975 случаев COVID-19 в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавтрусом. Среди вновь выявленных случаев 11,7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое

1 Москва 2432

2 Санкт-Петербург 711

3 Московская область 601

4 Ростовская область 209

5 Воронежская область 146

6 Иркутская область 128

7 Саратовская область 127

8 Красноярский край 111

9 Нижегородская область 105

10 Челябинская область 104

11 Свердловская область 103

12 Пермский край 102

13 Республика Саха (Якутия) 99

14 Краснодарский край 98

15 Республика Крым 97

16 Волгоградская область 96

17 Самарская область 95

18 Республика Башкортостан 94

19 Ульяновская область 87

20 Ленинградская область 87

21 Пензенская область 82

22 Ярославская область 79

23 Новосибирская область 78

24 Белгородская область 75

25 Брянская область 70

26 Курская область 68

27 Кировская область 67

28 Тверская область 66

29 Алтайский край 64

30 Ивановская область 63

31 Липецкая область 62

32 Кемеровская область 62

33 Тульская область 54

34 Калужская область 53

35 Архангельская область 52

36 Оренбургская область 52

37 Псковская область 51

38 Орловская область 51

39 Владимирская область 51

40 Республика Чувашия 50

41 Ханты-Мансийский автономный округ 50

42 Омская область 49

43 Удмуртская Республика 48

44 Рязанская область 47

45 Тюменская область 47

46 Смоленская область 46

47 Республика Дагестан 45

48 Тамбовская область 42

49 Республика Карелия 41

50 Калининградская область 41

51 Ставропольский край 41

52 Вологодская область 39

53 Новгородская область 37

54 Астраханская область 37

55 Республика Татарстан 36

56 Курганская область 35

57 Республика Мордовия 29

58 Костромская область 28

59 Республика Коми 26

60 Республика Бурятия 26

61 Забайкальский край 25

62 Мурманская область 24

63 Приморский край 24

64 Кабардино-Балкарская Республика 22

65 Севастополь 21

66 Томская область 21

67 Хабаровский край 20

68 Республика Хакасия 17

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 16

70 Республика Калмыкия 14

71 Республика Марий Эл 13

72 Республика Ингушетия 12

73 Амурская область 12

74 Карачаево-Черкесская Республика 10

75 Республика Северная Осетия-Алания 9

76 Чеченская Республика 9

77 Камчатский край 8

78 Сахалинская область 8

79 Республика Адыгея 7

80 Республика Тыва 4

81 Магаданская область 3

82 Республика Алтай 3

83 Еврейская автономная область 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 847 489 случаев (+0,16%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки

1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Алтай, Еврейская автономная область 0,02%

3. Республика Тыва 0,03%

За последние сутки подтверждено 360 смертей

Москва 56

Санкт-Петербург 33

Пермский край 15

Самарская область 15

Краснодарский край 11

Нижегородская область 11

Воронежская область 10

Свердловская область 9

Красноярский край 9

Московская область 8

Ульяновская область 8

Иркутская область 8

Тульская область 7

Ленинградская область 7

Ростовская область 7

Челябинская область 7

Калининградская область 6

Республика Крым 6

Волгоградская область 6

Пензенская область 6

Алтайский край 6

Владимирская область 5

Ставропольский край 5

Удмуртская Республика 5

Оренбургская область 5

Саратовская область 5

Курская область 4

Орловская область 4

Тверская область 4

Вологодская область 4

Республика Хакасия 4

Новосибирская область 4

Ивановская область 3

Липецкая область 3

Рязанская область 3

Псковская область 3

Республика Татарстан 3

Кемеровская область 3

Белгородская область 2

Калужская область 2

Костромская область 2

Смоленская область 2

Тамбовская область 2

Ярославская область 2

Республика Карелия 2

Республика Коми 2

Новгородская область 2

Севастополь 2

Карачаево-Черкесская Республика 2

Республика Башкортостан 2

Республика Чувашия 2

Омская область 2

Забайкальский край 2

Амурская область 2

Мурманская область 1

Республика Калмыкия 1

Астраханская область 1

Республика Дагестан 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Республика Мордовия 1

Республика Бурятия 1

Республика Саха (Якутия) 1

Приморский край 1

Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 111 895 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 506 человек

Москва 1785

Санкт-Петербург 873

Московская область 433

Ростовская область 203

Псковская область 201

Воронежская область 152

Нижегородская область 141

Самарская область 128

Республика Башкортостан 126

Иркутская область 112

Пермский край 111

Свердловская область 110

Саратовская область 109

Республика Крым 103

Ставропольский край 103

Челябинская область 102

Краснодарский край 98

Ульяновская область 96

Красноярский край 95

Волгоградская область 93

Пензенская область 93

Ленинградская область 82

Архангельская область 81

Ярославская область 80

Калининградская область 79

Ханты-Мансийский автономный округ 79

Курская область 77

Кировская область 76

Алтайский край 71

Брянская область 68

Оренбургская область 64

Ивановская область 62

Тверская область 62

Астраханская область 62

Новгородская область 61

Удмуртская Республика 60

Калужская область 56

Владимирская область 55

Орловская область 53

Республика Карелия 52

Кемеровская область 52

Рязанская область 51

Тульская область 50

Республика Чувашия 50

Омская область 44

Тюменская область 43

Вологодская область 42

Республика Дагестан 37

Приморский край 35

Смоленская область 32

Курганская область 32

Костромская область 30

Новосибирская область 27

Хабаровский край 27

Тамбовская область 26

Республика Татарстан 26

Республика Бурятия 25

Мурманская область 24

Республика Коми 23

Кабардино-Балкарская Республика 23

Липецкая область 21

Республика Марий Эл 21

Республика Мордовия 21

Забайкальский край 21

Республика Хакасия 20

Белгородская область 19

Томская область 18

Ямало-Ненецкий автономный округ 17

Севастополь 14

Амурская область 14

Республика Тыва 12

Республика Калмыкия 11

Чеченская Республика 11

Республика Адыгея 10

Сахалинская область 10

Камчатский край 7

Республика Северная Осетия - Алания 5

Республика Саха (Якутия) 4

Республика Алтай 2

Магаданская область 1

Еврейская автономная область 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 464 550