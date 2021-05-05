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05.05.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 7975 случаев COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

За последние сутки в России подтверждено 7975 случаев COVID-19 в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавтрусом. Среди вновь выявленных случаев 11,7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 2432
  • 2 Санкт-Петербург 711
  • 3 Московская область 601
  • 4 Ростовская область 209
  • 5 Воронежская область 146
  • 6 Иркутская область 128
  • 7 Саратовская область 127
  • 8 Красноярский край 111
  • 9 Нижегородская область 105
  • 10 Челябинская область 104
  • 11 Свердловская область 103
  • 12 Пермский край 102
  • 13 Республика Саха (Якутия) 99
  • 14 Краснодарский край 98
  • 15 Республика Крым 97
  • 16 Волгоградская область 96
  • 17 Самарская область 95
  • 18 Республика Башкортостан 94
  • 19 Ульяновская область 87
  • 20 Ленинградская область 87
  • 21 Пензенская область 82
  • 22 Ярославская область 79
  • 23 Новосибирская область 78
  • 24 Белгородская область 75
  • 25 Брянская область 70
  • 26 Курская область 68
  • 27 Кировская область 67
  • 28 Тверская область 66
  • 29 Алтайский край 64
  • 30 Ивановская область 63
  • 31 Липецкая область 62
  • 32 Кемеровская область 62
  • 33 Тульская область 54
  • 34 Калужская область 53
  • 35 Архангельская область 52
  • 36 Оренбургская область 52
  • 37 Псковская область 51
  • 38 Орловская область 51
  • 39 Владимирская область 51
  • 40 Республика Чувашия 50
  • 41 Ханты-Мансийский автономный округ 50
  • 42 Омская область 49
  • 43 Удмуртская Республика 48
  • 44 Рязанская область 47
  • 45 Тюменская область 47
  • 46 Смоленская область 46
  • 47 Республика Дагестан 45
  • 48 Тамбовская область 42
  • 49 Республика Карелия 41
  • 50 Калининградская область 41
  • 51 Ставропольский край 41
  • 52 Вологодская область 39
  • 53 Новгородская область 37
  • 54 Астраханская область 37
  • 55 Республика Татарстан 36
  • 56 Курганская область 35
  • 57 Республика Мордовия 29
  • 58 Костромская область 28
  • 59 Республика Коми 26
  • 60 Республика Бурятия 26
  • 61 Забайкальский край 25
  • 62 Мурманская область 24
  • 63 Приморский край 24
  • 64 Кабардино-Балкарская Республика 22
  • 65 Севастополь 21
  • 66 Томская область 21
  • 67 Хабаровский край 20
  • 68 Республика Хакасия 17
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 16
  • 70 Республика Калмыкия 14
  • 71 Республика Марий Эл 13
  • 72 Республика Ингушетия 12
  • 73 Амурская область 12
  • 74 Карачаево-Черкесская Республика 10
  • 75 Республика Северная Осетия-Алания 9
  • 76 Чеченская Республика 9
  • 77 Камчатский край 8
  • 78 Сахалинская область 8
  • 79 Республика Адыгея 7
  • 80 Республика Тыва 4
  • 81 Магаданская область 3
  • 82 Республика Алтай 3
  • 83 Еврейская автономная область 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 847 489 случаев (+0,16%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Алтай, Еврейская автономная область 0,02%
  • 3. Республика Тыва 0,03%
За последние сутки подтверждено 360 смертей
  • Москва 56
  • Санкт-Петербург 33
  • Пермский край 15
  • Самарская область 15
  • Краснодарский край 11
  • Нижегородская область 11
  • Воронежская область 10
  • Свердловская область 9
  • Красноярский край 9
  • Московская область 8
  • Ульяновская область 8
  • Иркутская область 8
  • Тульская область 7
  • Ленинградская область 7
  • Ростовская область 7
  • Челябинская область 7
  • Калининградская область 6
  • Республика Крым 6
  • Волгоградская область 6
  • Пензенская область 6
  • Алтайский край 6
  • Владимирская область 5
  • Ставропольский край 5
  • Удмуртская Республика 5
  • Оренбургская область 5
  • Саратовская область 5
  • Курская область 4
  • Орловская область 4
  • Тверская область 4
  • Вологодская область 4
  • Республика Хакасия 4
  • Новосибирская область 4
  • Ивановская область 3
  • Липецкая область 3
  • Рязанская область 3
  • Псковская область 3
  • Республика Татарстан 3
  • Кемеровская область 3
  • Белгородская область 2
  • Калужская область 2
  • Костромская область 2
  • Смоленская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Ярославская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Республика Коми 2
  • Новгородская область 2
  • Севастополь 2
  • Карачаево-Черкесская Республика 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Республика Чувашия 2
  • Омская область 2
  • Забайкальский край 2
  • Амурская область 2
  • Мурманская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Астраханская область 1
  • Республика Дагестан 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Республика Мордовия 1
  • Республика Бурятия 1
  • Республика Саха (Якутия) 1
  • Приморский край 1
  • Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 111 895 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 506 человек
  • Москва 1785
  • Санкт-Петербург 873
  • Московская область 433
  • Ростовская область 203
  • Псковская область 201
  • Воронежская область 152
  • Нижегородская область 141
  • Самарская область 128
  • Республика Башкортостан 126
  • Иркутская область 112
  • Пермский край 111
  • Свердловская область 110
  • Саратовская область 109
  • Республика Крым 103
  • Ставропольский край 103
  • Челябинская область 102
  • Краснодарский край 98
  • Ульяновская область 96
  • Красноярский край 95
  • Волгоградская область 93
  • Пензенская область 93
  • Ленинградская область 82
  • Архангельская область 81
  • Ярославская область 80
  • Калининградская область 79
  • Ханты-Мансийский автономный округ 79
  • Курская область 77
  • Кировская область 76
  • Алтайский край 71
  • Брянская область 68
  • Оренбургская область 64
  • Ивановская область 62
  • Тверская область 62
  • Астраханская область 62
  • Новгородская область 61
  • Удмуртская Республика 60
  • Калужская область 56
  • Владимирская область 55
  • Орловская область 53
  • Республика Карелия 52
  • Кемеровская область 52
  • Рязанская область 51
  • Тульская область 50
  • Республика Чувашия 50
  • Омская область 44
  • Тюменская область 43
  • Вологодская область 42
  • Республика Дагестан 37
  • Приморский край 35
  • Смоленская область 32
  • Курганская область 32
  • Костромская область 30
  • Новосибирская область 27
  • Хабаровский край 27
  • Тамбовская область 26
  • Республика Татарстан 26
  • Республика Бурятия 25
  • Мурманская область 24
  • Республика Коми 23
  • Кабардино-Балкарская Республика 23
  • Липецкая область 21
  • Республика Марий Эл 21
  • Республика Мордовия 21
  • Забайкальский край 21
  • Республика Хакасия 20
  • Белгородская область 19
  • Томская область 18
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 17
  • Севастополь 14
  • Амурская область 14
  • Республика Тыва 12
  • Республика Калмыкия 11
  • Чеченская Республика 11
  • Республика Адыгея 10
  • Сахалинская область 10
  • Камчатский край 7
  • Республика Северная Осетия - Алания 5
  • Республика Саха (Якутия) 4
  • Республика Алтай 2
  • Магаданская область 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 464 550

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