За сутки в России подтверждено 7975 случаев COVID-19 в 83 регионах

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
За последние сутки в России подтверждено 7975 случаев COVID-19 в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавтрусом. Среди вновь выявленных случаев 11,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 2432
- 2 Санкт-Петербург 711
- 3 Московская область 601
- 4 Ростовская область 209
- 5 Воронежская область 146
- 6 Иркутская область 128
- 7 Саратовская область 127
- 8 Красноярский край 111
- 9 Нижегородская область 105
- 10 Челябинская область 104
- 11 Свердловская область 103
- 12 Пермский край 102
- 13 Республика Саха (Якутия) 99
- 14 Краснодарский край 98
- 15 Республика Крым 97
- 16 Волгоградская область 96
- 17 Самарская область 95
- 18 Республика Башкортостан 94
- 19 Ульяновская область 87
- 20 Ленинградская область 87
- 21 Пензенская область 82
- 22 Ярославская область 79
- 23 Новосибирская область 78
- 24 Белгородская область 75
- 25 Брянская область 70
- 26 Курская область 68
- 27 Кировская область 67
- 28 Тверская область 66
- 29 Алтайский край 64
- 30 Ивановская область 63
- 31 Липецкая область 62
- 32 Кемеровская область 62
- 33 Тульская область 54
- 34 Калужская область 53
- 35 Архангельская область 52
- 36 Оренбургская область 52
- 37 Псковская область 51
- 38 Орловская область 51
- 39 Владимирская область 51
- 40 Республика Чувашия 50
- 41 Ханты-Мансийский автономный округ 50
- 42 Омская область 49
- 43 Удмуртская Республика 48
- 44 Рязанская область 47
- 45 Тюменская область 47
- 46 Смоленская область 46
- 47 Республика Дагестан 45
- 48 Тамбовская область 42
- 49 Республика Карелия 41
- 50 Калининградская область 41
- 51 Ставропольский край 41
- 52 Вологодская область 39
- 53 Новгородская область 37
- 54 Астраханская область 37
- 55 Республика Татарстан 36
- 56 Курганская область 35
- 57 Республика Мордовия 29
- 58 Костромская область 28
- 59 Республика Коми 26
- 60 Республика Бурятия 26
- 61 Забайкальский край 25
- 62 Мурманская область 24
- 63 Приморский край 24
- 64 Кабардино-Балкарская Республика 22
- 65 Севастополь 21
- 66 Томская область 21
- 67 Хабаровский край 20
- 68 Республика Хакасия 17
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 16
- 70 Республика Калмыкия 14
- 71 Республика Марий Эл 13
- 72 Республика Ингушетия 12
- 73 Амурская область 12
- 74 Карачаево-Черкесская Республика 10
- 75 Республика Северная Осетия-Алания 9
- 76 Чеченская Республика 9
- 77 Камчатский край 8
- 78 Сахалинская область 8
- 79 Республика Адыгея 7
- 80 Республика Тыва 4
- 81 Магаданская область 3
- 82 Республика Алтай 3
- 83 Еврейская автономная область 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 847 489 случаев (+0,16%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Алтай, Еврейская автономная область 0,02%
- 3. Республика Тыва 0,03%
За последние сутки подтверждено 360 смертей
- Москва 56
- Санкт-Петербург 33
- Пермский край 15
- Самарская область 15
- Краснодарский край 11
- Нижегородская область 11
- Воронежская область 10
- Свердловская область 9
- Красноярский край 9
- Московская область 8
- Ульяновская область 8
- Иркутская область 8
- Тульская область 7
- Ленинградская область 7
- Ростовская область 7
- Челябинская область 7
- Калининградская область 6
- Республика Крым 6
- Волгоградская область 6
- Пензенская область 6
- Алтайский край 6
- Владимирская область 5
- Ставропольский край 5
- Удмуртская Республика 5
- Оренбургская область 5
- Саратовская область 5
- Курская область 4
- Орловская область 4
- Тверская область 4
- Вологодская область 4
- Республика Хакасия 4
- Новосибирская область 4
- Ивановская область 3
- Липецкая область 3
- Рязанская область 3
- Псковская область 3
- Республика Татарстан 3
- Кемеровская область 3
- Белгородская область 2
- Калужская область 2
- Костромская область 2
- Смоленская область 2
- Тамбовская область 2
- Ярославская область 2
- Республика Карелия 2
- Республика Коми 2
- Новгородская область 2
- Севастополь 2
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Республика Башкортостан 2
- Республика Чувашия 2
- Омская область 2
- Забайкальский край 2
- Амурская область 2
- Мурманская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Астраханская область 1
- Республика Дагестан 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Республика Мордовия 1
- Республика Бурятия 1
- Республика Саха (Якутия) 1
- Приморский край 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 111 895 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 506 человек
- Москва 1785
- Санкт-Петербург 873
- Московская область 433
- Ростовская область 203
- Псковская область 201
- Воронежская область 152
- Нижегородская область 141
- Самарская область 128
- Республика Башкортостан 126
- Иркутская область 112
- Пермский край 111
- Свердловская область 110
- Саратовская область 109
- Республика Крым 103
- Ставропольский край 103
- Челябинская область 102
- Краснодарский край 98
- Ульяновская область 96
- Красноярский край 95
- Волгоградская область 93
- Пензенская область 93
- Ленинградская область 82
- Архангельская область 81
- Ярославская область 80
- Калининградская область 79
- Ханты-Мансийский автономный округ 79
- Курская область 77
- Кировская область 76
- Алтайский край 71
- Брянская область 68
- Оренбургская область 64
- Ивановская область 62
- Тверская область 62
- Астраханская область 62
- Новгородская область 61
- Удмуртская Республика 60
- Калужская область 56
- Владимирская область 55
- Орловская область 53
- Республика Карелия 52
- Кемеровская область 52
- Рязанская область 51
- Тульская область 50
- Республика Чувашия 50
- Омская область 44
- Тюменская область 43
- Вологодская область 42
- Республика Дагестан 37
- Приморский край 35
- Смоленская область 32
- Курганская область 32
- Костромская область 30
- Новосибирская область 27
- Хабаровский край 27
- Тамбовская область 26
- Республика Татарстан 26
- Республика Бурятия 25
- Мурманская область 24
- Республика Коми 23
- Кабардино-Балкарская Республика 23
- Липецкая область 21
- Республика Марий Эл 21
- Республика Мордовия 21
- Забайкальский край 21
- Республика Хакасия 20
- Белгородская область 19
- Томская область 18
- Ямало-Ненецкий автономный округ 17
- Севастополь 14
- Амурская область 14
- Республика Тыва 12
- Республика Калмыкия 11
- Чеченская Республика 11
- Республика Адыгея 10
- Сахалинская область 10
- Камчатский край 7
- Республика Северная Осетия - Алания 5
- Республика Саха (Якутия) 4
- Республика Алтай 2
- Магаданская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 464 550