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Рубрика: В мире

Британия направит два военных корабля в Ла-Манш после угроз Франции

Великобритания направит два сторожевых корабля к острову Джерси после угроз Франции оставить его без электроэнергии. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что "любая блокада будет абсолютно не обоснована". "Для мониторинга ситуации принято решение направить в пролив Ла-Манш военные корабли. Это меры предосторожности", - цитирует политика ТАСС.

Фото: REUTERS
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Напомним, 5 мая Париж обвинил Лондон в установлении ограничений на вылов рыбы рядом с Джерси, что идет вразрез с условиями соглашения о Brexit. Французская сторона пообещала ответные меры. "Например, мы могли бы прекратить подачу электроэнергии через подводный кабель", - предупредила министр по делам моря Франции Анник Жирарден. По ее словам, рассматриваются и другие санкции. Среди них - закрытие офисов на Джерси и прекращение импорта. Выступая в Национальном собрании, Жирарден заявила, что "возмущена" поведением британского правительства.

"Необходимо срочно снизить напряженность и установить диалог между Джерси и Францией", - ответил на возмущение французской стороны Борис Джонсон.

Джерси находится под протекторатом Британской короны, однако не является частью Британии. Остров получает 95 процентов электроэнергии из Франции по трем подводным кабелям.

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