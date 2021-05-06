Двое словацких депутатов покинут свои посты из-за нарушения карантина

Несоблюдение комендантского часа стало причиной ухода в отставку двух депутатов Национального совета (парламента) Словакии, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что своих постов лишились вице-спикер парламента Юрай Шелига и председатель комитета по социальным вопросам Яна Житнянска. Оба представляли в Национальном совете партию "За людей".

Как сообщают словацкие СМИ, оба депутата были замечены в кафе после начала действия комендантского часа, то есть после 21:00 по местному времени. На время ограничений все заведения общепита Словакии могут обслуживать клиентов лишь на открытых террасах и через специально оборудованное окно выдачи блюд и напитков навынос.

Отмечается, что оба провинившихся депутата сохранят свои мандаты в парламенте, а на их места вице-спикера и главы комитета будут выдвинуты другие кандидатуры.