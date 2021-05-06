Истребители МиГ-35 получили новые боевые способности, в частности, они смогут использовать любое существующее авиационное оружие.

"МиГ-35 может применять всю номенклатуру существующего авиационного вооружения, в том числе перспективные образцы. Благодаря новым боевым возможностям, этот самолет стал эффективным авиационным комплексом для завоевания господства в воздухе", - сообщил ТАСС представитель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Мушег Балоян.

По его словам, с точки зрения вооружения и оснащения МиГ-35 превосходит во всем своего предшественника - МиГ-29. "Новые радиолокационная и оптико-локационная станции, новая нашлемная система целеуказаний, современные ракеты класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность", большая номенклатура авиационных бомб как свободного падения, так и корректируемых", - пояснил он. Первыми же получат новейшие истребители летчики авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи". "Мы обращались в минобороны с предложением оснастить "Стрижей" новыми самолетами. Утвержденной госпрограммой вооружений предусмотрена поставка самолетов МиГ-35, и после принятия решения со стороны нашего основного заказчика мы готовы заменить парк самолетов МиГ-29 на новые МиГ-35", - рассказал Балоян.

Ранее замглавкома ВКС России генерал-лейтенант Андрей Юдин сообщал, что авиагруппа "Стрижи" одной из первых получит новые самолеты МиГ-35 после завершения госиспытаний, которые сейчас проходят в Ахтубинске. В настоящее время "35-е" находятся на завершающей стадии испытаний. Уже получено предварительное заключение, позволяющее приступить к выпуску установочной партии самолетов.

Истребитель создан для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности

Истребитель создан для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности - в условиях насыщенной и эшелонированной системы ПВО противника и активным радиоэлектронным противодействием.

Стоит отметить, что новый МиГ сохранил достоинства предшественников: неприхотливость в обслуживании и возможность взлета с грунта.