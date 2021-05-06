На Сейшелах нет зараженных коронавирусом россиян

Среди заболевших за время новой вспышки COVID-19 на Сейшелах нет россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России.

По данным дипломатов, в ближайшее время Сейшелы начнут прививать население от коронавируса "Спутником V". Отечественная прививка начнет вносить свой вклад в государственную программу иммунизации.

Вакцина "Спутник V" была официально зарегистрирована на Сейшелах 19 марта. Власти уведомили посольство о признании сертификатов о вакцинации препаратом для въезжающих на архипелаг туристов. Первая партия российской вакцины была доставлена на Сейшелы рейсом "Аэрофлота" 2 апреля.