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От рака костного мозга умер протеже Мадонны, певец Ник Кэймен

Новости
    06.05.2021, 14:02
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/Madonna Фото: twitter.com/Madonna
Фото: twitter.com/Madonna

На 60-м году жизни 4 мая скончался достойный британский поп-певец, автор песен и модель Ник Кэймен. Помимо прочего прославленный участием в рекламе джинсов Levi's и как протеже и близкий друг певицы Мадонны. Причем упорно ходил слух, что Ник был барышне значительно больше чем просто друг. Что она отрицала.

О смерти Кэймена сообщил в социальных сетях певец Бой Джордж.

Причиной смерти артиста стал рак костного мозга.

Айвор Невилл Кэймен родился 15 апреля 1962 года в Эссексе. Как модель дебютировал на обложке The Face в 84-м. Прославленная джинсовая реклама, где артист раздевается, вышла на следующий год и вызвала ажиотаж - продажи штанов взлетели до небес.

Первый сингл певец выпустил в 86-м, он добрался до пятой строчки национального чарта. Дебютный альбом - тогда же. Мадонна на нем выступила в том числе как бэк-вокалистка. Приложилась она и ко второй пластинке протеже.

Песни Кэймена звучат в дюжине фильмов и сериалов, включая комедию "Дорогая, я уменьшил детей", в шоу "Телефон полиции - 110" и "Вершина популярности".

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