Оперштаб: В столице выздоровели от COVID-19 более миллиона человек

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выздоровели еще 2 056 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число вылечившихся от новой инфекции увеличилось до 1 001 798.

Выявлены 2 114 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 033 человека. В столице скончались 59 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19. Всего с начала пандемии в городе умерли 18662 человека, у которых был поставлен диагноз COVID-19.